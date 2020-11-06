والد "جولدين" يهاجم نتنياهو وغانتس وكوخافي

فلسطين المحتلة - الرأي

هاجم سمحا جولدين، والد الضابط الأسير لدى حماس بغزة، هدار جولدين، كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش غانتس، ورئيس الأركان كوخافي.



وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن سمحا جولدين، هاجم نتنياهو وغانتس وكوخافي، على خلفية التقارير التي تتحدث عن تقديم المزيد من التسهيلات لقطاع غزة.



وبحسب القناة، قال سمحا جولدين، إن "نتنياهو وغانتس وكوخافي، يعقدون صفقات مع حركة حماس، التي تحتجز هدار وأرون، بدون السعي لإعادتهم للديار".



ووفقا للقناة السابعة، جاءت تصريحات جولدين، بعد يوم من تصريحات وزير الجيش غانتس، التي اشترط فيها الهدوء مقابل تقديم تسهيلات لقطاع غزة.



ولفتت القناة الى أن وزير الجيش الإسرائيلي، صرح بالأمس، أن "أي مساعدة جديدة لقطاع غزة، ستكون مشروطة بتحقيق الهدوء وعودة الجنود الإسرائيليين".



هذا وأشارت وسائل الإعلام العبرية، الى أنه تم مؤخرا تجديد مباحثات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، بعد انقطاع دام لمدة شهرين.