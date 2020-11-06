وكيل وزارة الأوقاف يتفقد المدارس الشرعية

غزة-الرأي

تفقد وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادي الأغا مدرستي الأوقاف الشرعية للبنين والبنات, وذلك للاطلاع على التجهيزات والإجراءات التي وضعتها الوزارة ضمن خطة العودة الآمنة لطلبة المدارس, للحد من انتشار وباء كورونا.

وأشاد د. الأغا بكافة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها مدارس الأوقاف الشرعية لتوفير بيئة تعليمية صحية آمنه لحماية الطلبة من مخاطر فايروس كورونا.

ودعا وكيل وزارة الأوقاف الطلبة الى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد، والحفاظ على سلامتهم للحد من انتشار فيروس كورونا, منوهًا الى أن إدارته بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة تسعى لتوفير مناخ آمن للطلبة يضمن انتظام سير العملية الدراسية في ظل الجائحة.

