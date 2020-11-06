النيابة العامة تستقبل وفد من فصائل المقاومة

غزة-الرأي

استقبل النائب العام المستشارضياء الدين المدهون في مكتبه، لفيف من قادة فصائل المقاومة الفلسطينية، للوقوف عند الحالة المجتمعية في محاربة الجريمة وانفاذ القانون وصيانة الحقوق والحريات

وأكد الحاضرون، من قادة فصائل المقاومة، على دعمهم لسيادة القانون وإنقاذ القرارات القضائية، واحترامهم لإجراءات النيابة العامة ضد الأشخاص المتجاوزين لنهج المقاومة، العابثين بأمن المواطن، مشيرين إلى حرصهم على الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي في سبيل تقوية شوكة المقاومة.

ودعا النائب العام أجنحة المقاومة إلى ضبط سلاحها، وسحبه من أيدي العابثين، ورفع الغطاء عنهم وتسليمهم لجهات إنفاذ القانون، مقدرا الجهود التي تبذلها قيادة المقاومة في هذة الإطار، موضحا أن المقاومة بحاجة الى حاضنة شعبية تنعم بالاستقرار وتحقيق العدالة، وحماية الحقوق والحريات، مؤكدا أن النيابة العامة ستكون يد القانون القوية ضد كل من يعبث بأمن واستقرار أبناء شعبنا.

