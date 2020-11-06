3 إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

رام الله - الرأي

أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 17 عاما والتي انطلقت إحياءً للذكرى 103 لوعد بلفور.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن العشرات من جنود الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت مما أدى لوقوع 3 إصابات بالرصاص المعدني وآخرين بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.

وأوضح شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة واعتلوا أسطح منازل المواطنين ونصبوا كمائن في حقول الزيتون دون تسجيل اعتقالات.

وأكد شتيوي أن مواجهات عنيفة تخللت اقتحام جيش الاحتلال للقرية استخدم فيها الشبان الحجارة وتصدوا للكمائن التي سعى الجنود من خلالها لاعتقال الشبان وأعادوا عشرات القنابل الغازية باتجاه الجنود التي أجبرتهم على التراجع أكثر من مرة.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة واسعة من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال والمؤكدة على حق شعبنا بالحرية والاستقلال.