الطماطم وصفة سحرية لمقاومة الأمراض الالتهابية

الالتهاب مشكلة شائعة يمكن أن تكون أحد أعراض وسبب العديد من الحالات، يمكن أن تكون الاضطرابات والأمراض الالتهابية، خاصة أمراض القلب ، قاتلة أيضًا، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS الأطعمة التي تتناولها والنظام الغذائي الذي تتبعه لها تأثير كبير على الالتهاب، في حين أن بعض الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة ، فإن أطعمة أخرى لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيفها وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

أظهرت الدراسات الحديثة أيضًا أن بعض الأطعمة الالتهابية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب أو الاضطرابات الالتهابية أن يدرجوا الأطعمة المضادة للالتهابات في نظامهم الغذائي، وأولئك الذين ليس لديهم مثل هذه المشاكل حتى الآن ، أو المعرضين لخطر كبير ، يجب عليهم أيضًا تناول الطعام بعناية للابتعاد عنها.

طماطم

الفوائد الصحية لتناول الطماطم غذاء مضاد للالتهابات



في حين أن هناك العديد من الأطعمة مثل الخضار الورقية الخضراء والأسماك الدهنية وغيرها، والتي من المعروف أنها تقلل أو تعالج الالتهاب، فإن أحد العناصر الغذائية التي تتميز بتعدد استخداماتها واستخدامها هي الطماطم.

تحتوي الطماطم على جميع الكاروتينات الأربعة الرئيسية ألفا وبيتا كاروتين واللوتين والليكوبين. وفقًا لـ WebMD ، في حين أن هذه الكاروتينات لها فوائد فردية ، فإنها تتفاعل أيضًا مع بعضها البعض لتوفير المزيد من الفوائد الصحية.

الطماطم غنية جدًا بالليكوبي. من المعروف أن لديها أكبر قدر من النشاط المضاد للأكسدة بين جميع الكاروتينات هذا يساعد أيضًا في تقليل الالتهاب.

كما أن الطماطم لها خصائص تقلل من الأورام وخطر الإصابة بالسرطان ، وذلك بسبب الخصائص المضادة للالتهابات للمواد الغذائية.

الطماطم غنية بالفيتامينات أ ، ج ، هـ.هذه العناصر الغذائية تساعد في كفاءة وظائف الجسم المختلفة ، وتقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض أيضًا.

تعتبر الطماطم جزءًا رئيسيًا من نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي ، وهو النظام الغذائي الذي يعتبر صحيًا للغاية للقلب تشير الأبحاث أيضًا إلى أنه عند تناول الطماطم مع الأطعمة الأخرى من حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، خاصة تلك الغنية بالدهون الصحية (زيت الزيتون ، الأفوكادو) ، يزيد امتصاص الكاروتينات إلى 15 مرة أكثر.