شرب الماء الساخن يساعد فى تخفيف أعراض الجيوب الأنفية

شرب الماء سواء ساخن أو بارد يحافظ على صحة الجسم ورطوبته، وهناك بعض الأقاويل أن الماء الساخن يمكن أن يساعد في تحسين الهضم وتخفيف الازدحام وحتى تعزيز الاسترخاء، مقارنة بشرب الماء البارد، ولتعزيز الصحة الإضافية وبعض فيتامين سي ، يمكن إضافة القليل من الليمون إلى الماء الساخن وفقا لما ذكره موقع healthline.

فوائد شرب الماء الساخن

يخفف من احتقان الأنف

كوب من الماء الساخن ينتج البخار قد يساعد حمل كوب من الماء الساخن وأخذ شهيق عميق من هذا البخار اللطيف في تخفيف انسداد الجيوب الأنفية وحتى تخفيف صداع الجيوب الأنفية، نظرًا لوجود أغشية مخاطية في جميع أنحاء الجيوب الأنفية والحلق ، فإن شرب الماء الساخن قد يساعد في تدفئة تلك المنطقة وتسكين التهاب الحلق الناجم عن تراكم المخاط.

يساعد على الهضم

يساعد شرب الماء في الحفاظ على حركة الجهاز الهضمي عندما يتحرك الماء عبر معدتك وأمعائك ، يصبح الجسم أكثر قدرة على التخلص من الفضلات، يعتقد البعض أن شرب الماء الساخن فعال بشكل خاص في تنشيط الجهاز الهضمي، النظرية هي أن الماء الساخن يمكن أن يذوب ويتبدد الطعام الذي تناولته والذي ربما كان جسمك يعاني من صعوبة في هضمه.

يحسن وظيفة الجهاز العصبي المركزي

قد يؤدي عدم الحصول على كمية كافية من الماء، ساخنًا أو باردًا، إلى آثار سلبية على أداء الجهاز العصبي، مما يؤثر في النهاية على الحالة المزاجية ووظيفة الدماغ.

يساعد في تخفيف الإمساك

الجفاف سبب شائع للإمساك في كثير من الحالات، يعتبر شرب الماء وسيلة فعالة للتخفيف من الإمساك والوقاية منه البقاء رطبًا يساعد على تليين البراز وتسهيل عملية الإخراج ، قد يساعد شرب الماء الساخن بانتظام في الحفاظ على انتظام حركات الأمعاء.