استخراج 123 حبة خرز من جسد طفل

أجريت أطباء صينيون جراحة لطفل ابتلع 123 حبة مغناطيسية ابتلعها أثناء مشاهدة التليفزيون، بينما كان فى المنزل بمفرده مع أخته البالغة من العمر 12 عامًا، بينما أصيب الأطباء بالصدمة لاكتشاف الخرزات الصغيرة المجمعة داخل جسده بعدما علم والداه بالحادث وأخذاه للفحص.

وبحسب جريدة الديلى ميل البريطانية، في واقعة وُصفت بالأغرب على الإطلاق عبر منصات السوشيال ميديا أن الطفل ابتلع الكرات واحدة تلو الأخرى أثناء مشاهدته التليفزيون، دون ان تنتبه شقيقته بما قام به، في ظل غياب الأب والأم عن المنزل من أجل الذهاب للعمل.

أصيب الطفل ببعض أعراض التعب، وتم اكتشاف الحادث بعدما نقلته أسرته لطلب المشورة الطبية في المستشفى التابع لجامعة قويتشو الطبية في جنوب غرب الصين.

وأشار التقرير إلى أنه تم تنبيه أخته، التي لم تلاحظ فعل أخيه فى البداية إلا عندما بدأت تظهر لديه علامات الاختناق، وتمكن الصبي من التنفس مرة أخرى بعدما هرع شقيقه لكي يشرب بالماء، بينما عندما عاد والديه إلى المنزل، أخبرهما الشاب أنه لم يأكل سوى حبة مغناطيسية واحدة.

عملية لطفل

الأسبوع الماضي، استخرج الجراحون سلكًا كهربائيًا يبلغ طوله قدمين من مثانة لطفل في الصين بعد أن ظل عالقًا داخل جسده لمدة ثلاثة أشهر.

قال الطفل البالغ من العمر 13 عامًا والمعروف باسمه المستعار Xiao He ، إنه كان مهتمًا لمعرفة مصدر تبوله فأدخل السلك الكهربي بمثانته، وذلك وفقاً لتصريحاته التي نقلتها الديلي ميل البريطانية.

وكان تم نقل الطفل إلى المستشفى للحصول على رعاية طبية بعد أن بدأ في التبول دما الشهر الماضي وفقًا لتقرير المستشفى.

وقد نقله والداه مؤخرًا إلى طبيب بعد أن وجد الصبي دمًا في بوله وواجه صعوبات في التبول، وفقًا لما نقلته العديد من التقارير الصحافية بجانب نشر القصة عبر منصات السوشيال ميديا.

يقال إن الطفل يتعافى بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة لإزالة السلك المعدني في مستشفى بحيرة سونجشان المركزي في دونجقوان في جنوب الصين.

أغرب عملية جراحية لطفل

بالفعل هذا ماحدث مع حالة طفل سعودي، تم رصد حالته في مستشفى الأطفال بالمملكة العربية السعودية، حين اضطر الأطباء لإخضاع الطفل لعملية جراحية عاجلة لإستخراج جسم غريب ظهر في المريء.

في المملكة العربية السعودية، قد نجح أطباء سعوديون في استخراج جسم مطاطي غريب من مريء طفل سعودي عمره عام.

وقال الأطباء في تعليقهم على الواقعة بأن الطفل دخل مستشفى الأطفال إثر معاناته من قيء وسعال وخمول، وعلى الفور خضع للكثير من الفحوصات والأشعة التي رصدت جسم غريب في المري.

وقرر الأطباء التدخل واستخراج الجسم الغريب بواسطة المنظار بعد تنسيق بين مستشفيات صحة الطائف.

وتبين أن الجسم الغريب عبارة عن جزء من لعبة مطاطية، ويتمتع الطفل حاليًا بصحة جيدة وحالته مستقرة.