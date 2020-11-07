النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2669) السبت 7/11/2020

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2668) السبت 7/11/2020
أخبار فلسطينية
الكشف عن تجدد المباحثات بين حماس وإسرائيل لإنجاز صفقة تبادل أسرى تشمل قادة…
الكشف عن الموعد الحقيقي لدخول كورونا فلسطين.. تعرف على تسلسله الزمني!
الخضري يطالب "الأمم المتحدة" بترجمة قراراتها لصالح "أونروا" والفلسطينيين
حماس لـ"الأسير الأخرس": عجز المحتل عن هزيمتك
الصحة: 259 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 199 في قطاع غزة
أخبار إسرائيلية
عائلة جندي أسير لدى حماس تهاجم نتنياهو وغانتس وكوخافي
قادة المستوطنات يضغطون على نتنياهو لتطبيق السيادة
صحيفة عبرية: صعوبات في المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية بشأن ترسيم الحدود البحرية
تنياهو يستغل اتهامت لإيران بتأييد المسيرات ضده لمهاجمة معارضيه
جندي إسرائيلي هدد طفلاً : "بَطخك وبَحكي بالغلط"
اخبار دولية
7 قرارات أممية لصالح القضية الفلسطينية و"الجولان" .. تعرف إليها
ترجيحات: فوز بايدن سيقلل من فرصة إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة
بريطانيا تدين سياسة الهدم الإسرائيلية في الأغوار
أخبار عربية
كشف تفاصيل جديدة عنها.. المنصف المرزوقي يصف "الجامعة العربية" بـ"الجيفة"
الخارجية الأردنية تدين هدم الاحتلال مساكن المواطنين في حمصة
لأول مرة بالتاريخ..رحلة تجارية إسرائيلية تعبر المجال الجوي السوداني
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الضفة تنتفض رفضا للاستيطان والضم … ومواجهات في مناطق التماس ووقوع إصابات
الجهات المختصة في الضفة وغزة تعيد تشديد إجراءات الطوارئ تحسبا للأيام الصعبة لمواجهة…
إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال بالضفة
بعد 103 أيام من الإضراب عن الطعام.. إرادة الأسير ماهر الأخرس تنتصر على…
سيف مسلط على رقاب الأسرى.. الاحتلال يصدر 880 أمر اعتقال إداري منذ بداية…
الشرق الأوسط
مستوطنون يقتحمون موقعاً قرب نابلس بحجة وجود آثار معابد يهودية
تجدد المفاوضات بين إسرائيل و«حماس» حول صفقة الأسرى
قطاع غزة يتصدر الإصابات بين الفلسطينيين
إسرائيل تعزز أسطولها البحري لحماية الغاز
الشروق المصرية
هيئة الأسرى: الأسيرات الفلسطينيات يهددن بخطوات تصعيدية احتجاجا على ظروف اعتقالهن
بيان: أسير فلسطيني لدى إسرائيل يعلق إضرابا عن الطعام استمر 103 أيام
إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم
فلسطين تسجل 681 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا
الغد الأردنية
الفلسطينيون ليسوا على جدول أعمال بايدن
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال ضد الاستيطان
الشرق القطرية
الاحتلال الاسرائيلي يمنع أهالي الضفة من دخول الأقصى لأداء صلاة الجمعة
إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان شرقي نابلس
اقتحام 40 مستوطناً المسجد الأقصى
تقرير فلسطيني: الاحتلال يصعّد اعتداءاته على الفلسطينيين في أكتوبر
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو فيلم قصير مؤثر جداً يروي احتلال فلسطين!
"إرادة شعبنا لن يكسرها الاحتلال".. فصائل فلسطينية تبارك انتصار الأسير الأخرس
"لجنة المتابعة": انتصرت إرادة السجين على ظلم السجّان
33 اعتداء لمستوطنين على المزارعين خلال قطف الزيتون
اعتقال شاب بعد إصابته خلال مواجهات على الحاجز الشمالي لقلقيلية
القدس المحلية
المسن سميح قعدان يغلق رزنامة ايام اعتقال نجله بعد 17 عاما من الصبر
تحويل أسير من بيت ريما للاعتقال الاداري
دبلوم المساحة والمساحة الجوية.. تخصص لا يَعرف البطالة
الفنانة التشكيلية الفلسطينية سندس ترد بريشتها على ماكرون والرسوم المسيئة
الاحتلال يطارد عُمالاً غرب جنين
العثور على جثة مواطن مشنوقا في يطا
أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال
3 وفيات و681 إصابة جديدة بكورونا و895 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
تحويل أسير من بيت ريما للإعتقال الإداري
إغلاق معبر رفح وأكثر من 4500 مسافر تنقلوا عبره
الحياة الجديدة
الخارجية الأردنية تدين هدم الاحتلال مساكن المواطنين في حمصة
المكبر يعتلي صدارة المحترفين مؤقتا بفوزه على هلال القدس بهدف
القدس: 11 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة ضمن اتباع الارشادات الصحية
المقاصد" يجري عملية نوعية لإغلاق طرف الأذين الأيسر بواسطة القسطرة
الأيام
127إصابة بفيروس كورونا في القدس خلال يومين
كورونا" ينشط مبيعات الحمضيات في القطاع
وكالة صفا
إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالخليل
قوات الاحتلال تُداهم قرية زبوبا بجنين
اعتقال شاب بعد إصابته خلال مواجهات بقلقيلية
مستوطن يدهس طفلاً قرب سلفيت
إصابات خلال قمع الاحتلال فعالية رافضة للاستيطان شرقي نابلس
قوات الاحتلال تطارد عمالا قرب الجدار العازل غرب جنين
وكالة الرأي الفلسطينية
تحذير خطير من "الصحة"حول كورونا
"أونروا" تحدد موعد عودة طلاب "الابتدائية" وتؤكد جهوزيتها
والد "جولدين" يهاجم نتنياهو وغانتس وكوخافي
إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية في نابلس
الأوقاف تُعيد افتتاح مسجدين بخانيونس والشمال بعد انتهاء مدة
النيابة العامة تستقبل وفد من فصائل المقاومة
فلسطين اليوم
الجهاد الإسلامي: الأسير الأخرس يسجل انتصارا جديدا في مواجهة الاعتقال الإداري
طائرات استطلاع تحلّق بشكل مكثف في أجواء مدينة غزة
الجعيدي: نقلنا شابين مصابين بكورونا الى العناية المكثفة بحالة حرجة
نبيل عمرو: رهان السلطة على فوز بايدن مبالغ فيه
قيادة الشرطة تؤكد على منع الحركة بعد دخول منع التجول
مديرية شرق غزة تعلن عن أسماء المدارس المداومة غداً السبت
الديمقراطية: انتصار الأخرس هو انتصار للحركة الوطنية والشعب الفلسطيني
سما نيوز
حركة الائتلاف الوطني تبارك انتصار إرادة الأخرس على السجان الإسرائيلي
لجان المقاومة: تبارك للأسير الأخرس انتصاره على السجان الإسرائيلي
هيئة شؤون الأسرى بغزة تبارك للأخرس انتصاره على السجان
أولمرت مهاجما دونالد ترامب: "صداقته لإسرائيل كانت غير ملموسة"..!
تعليم غزة تصدر تنويهاً مهماً حول انتظام الدوام المدرسي في محافظات القطاع
عرب 48
ممثّلو دول الاتحاد الأوروبي يزورون تجمّعًا هدمه الاحتلال مؤخّرً
تشديد إجراءات مواجهة كورونا في الضفة الغربية ضد الأفراد والتجمعات
وكالة وفا
الاحتلال يواصل تصعيد انتهاكاته بحق أبناء شعبن ...
العبيدية يحقق الفوز على بيت فجار في دوري الدر ...
رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي والدول المما ...
مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية
حدث في مثل هذا اليوم
- 7 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2004م اغتيال أربعة مقاومين من سرايا القدس وشهداء الأقصى في جنين
- 2003م ستة شهداء في عمليات توغل نفّذها الجيش الصهيوني في الضفة وغزة
- 2001م مسؤول ملف القدس في السلطة الفلسطينية، سري نسيبة ، يدلي بتصريحات تتضمّن فيها لأول مرة استعداداً للتنازل عن حقّ العودة للاجئين الفلسطينيين
- 1918 م بريطانيا وفرنسا تصدران تصريحاً مشتركاً لطمأنة العرب الذين ثاروا في سورية وفلسطين ولبنان والعراق بعد شروع الدولتين المستعمرتين في تنفيذ "اتفاقية سايكس بيكو" (عُقدت 1916) لتقسيم المنطقة العربية بينهما.
- 1918 م الإعلان البريطاني الفرنسي في 30 تشرين الأول ( أكتوبر) 1918، استسلمت تركيا، ووقع ممثلوها صك الاستسلام على ظهر السفينة الحربية البريطانية "أغا ممنون"، وبموجب هذا الصك استسلمت القوات العثمانية في الولايات العربية، وانتهت الإدارة العثمانية فيها، وبذلك وصل الحكم العثماني في الوطن العربي إلى نهايته وبدأت مرحلة جديدة وأصدرت بريطانيا وفرنسا إعلانا في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 1918 يبين أهداف الدولتين في المنطقة، وجاء فيه:
- 1917 م جيش الاحتلال البريطاني يحتل مدينة غزة بعد جلاء العثمانيين عنها، وقد احتل مدينة يافا أيضاً في 16 تشرين ثاني (نوفمبر) 1917.