النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2669) السبت 7/11/2020

1918 م الإعلان البريطاني الفرنسي في 30 تشرين الأول ( أكتوبر) 1918، استسلمت تركيا، ووقع ممثلوها صك الاستسلام على ظهر السفينة الحربية البريطانية "أغا ممنون"، وبموجب هذا الصك استسلمت القوات العثمانية في الولايات العربية، وانتهت الإدارة العثمانية فيها، وبذلك وصل الحكم العثماني في الوطن العربي إلى نهايته وبدأت مرحلة جديدة وأصدرت بريطانيا وفرنسا إعلانا في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 1918 يبين أهداف الدولتين في المنطقة، وجاء فيه: