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النيابة العامة تحقق في 67 قضية متنوعه لتحقيق الامن والاستقرار

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:50

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غزة-الرأي

حققت النيابة العامة في 67 قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة الخمس وذلك تحقيقا للامن والاستقرار المجتمعي .

وبينت النيابة العامة خلال الايجاز اليومى لطبيعة عملها امس ان القضايا تنوعت بين ، 10 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.
، 10 قضايا تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي ،10 قضايا تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي ، 47 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.
في حين لم يسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة

كما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات ، عامده إلى توقيف 12 متهم على مختلف القضايا المذكورة .
مؤكده استمرارالإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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