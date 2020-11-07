الطقس: أجواء غائمة مع ارتفاع درجات الحرارة

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة خاصة في ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الجنوبية، وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، ومثيرة للغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.