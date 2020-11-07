فوز أول سيناتور مسلم من أصول فلسطينية في ولاية انديانا

وكالات-الرأي:

فاز المرشح المسلم من أصول فلسطينية فادي قدورة بمقعد عن ولاية انديانا في مجلس الشيوخ الأمريكي، كأول مسلم يفوز بهذا المقعد في تاريخ الولاية.

وكتب قدورة على صفحته على موقع الفيس بوك: "لقد نجحنا، فقط في أمريكا يمكن لشخص أن يهاجر إلى هذا البلد وبالعمل الجاد وكسب ثقة عشرات الآلاف من الناخبين ليصبح أول عضو في مسلم في مجلس الشيوخ في تاريخ ولاية انديانا"، مضيفا: "سأعمل بجد كل يوم لتمثيل الجميع بمن فيهم الذين لم يصوتوا لي".

وكانت الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من الشهر الحالي شملت مجلس الشيوخ والكونغرس وعدة انتخابات محلية على مستوى الولايات.