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قاسم: قدرتنا على توحيد المؤسسات ضمان لمواجهة التحديات

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:56

غزة – الرأي:

أكّدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أنّ قدرة الفلسطينيين على توحيد المؤسسات التي تمثّلهم، سواء كانت السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير، بالإضافة إلى صياغة برنامج نضالي متّفق عليه، هي الضمان لقدرتهم على مواجهة التحديات التي تمرّ بها القضية الفلسطينية بعيدًا عن أي متغيرات على المستوى الاقليمي أو الدولي.

وشدّد المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم، في تدوينة عبر صفحته بموقع "تويتر"، على أنّ الأمر دائمًا سيكون منوط بالفلسطينيين لحماية ثوابت القضية المركزية.

وكانت حركتا "فتح" و"حماس" أعلنتا أواخر سبتمبر/أيلول الماضي عن توصّلهما لـ"إنضاج رؤية" للتوافق الوطني خلال لقاءات جمعتهما في مدينة إسطنبول التركية.

 

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