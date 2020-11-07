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الصحة برام الله: وفاة و431 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 02:09

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم السبت، تسجيل وفاة، و431 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و438 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووذكرت في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن حالة الوفاة سجلت لمواطنة (70 عاما) من برقين بمحافظة جنين.

وأشارت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (6)، نابلس (62)، بيت لحم (44)، قلقيلية (6)، رام الله والبيرة (13)، جنين (20)، أريحا والأغوار (3)، سلفيت (10)، طولكرم (9)، طوباس (5)، قطاع غزة (250)، ضواحي القدس (3)، مشيرة إلى انه تم إجراء 2895 فحصا.

وأوضحت أن حالات التعافي سجلت في المحافظات حسب التالي: الخليل (51)، جنين (28)، نابلس (19)، طولكرم (18)، ضواحي القدس (93)، سلفيت (22)، طوباس (4)، قطاع غزة (203).

وذكرت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 34 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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