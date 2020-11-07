انطلاق مؤتمر إلكتروني عالمي لنصرة القدس المحتلة

وكالات-الرأي:

انطلقت بعد ظهر اليوم السبت أعمال أضخم مؤتمر إلكتروني عالمي، الذي ينظّمه الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين تحت شعار "القدس أمانة.. التطبيع خيانة".



ويستضيف المؤتمر الذي ينعقد على مدار يومين العديد من الشخصيات البارزة والفاعلة في خدمة القضية الفلسطينية، أبرزهم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والناشط الحقوقي العالمي "ماندلا مانديلا " من جنوب افريقيا.



وأكّد رئيس الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين همام سعيد على أنّ الأمّة كلّها مطالبة بالوقوف صفًا واحدًا وتنظر للمسجد الأقصى المبارك ومدّه بالعون والإغاثة والنصرة، مشددًا على أنّ "نصرة فلسطين فريضة محكمة بكل ما تحتاجه النصرة من الأموال والوسائل والمناهج والأدوات".