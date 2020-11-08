الاحتلال يطلق النار على شاب جنوب الخليل

الخليل - الرأي

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، النار على شاب قرب مخيم الفوار جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.