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الاحتلال يوافق على إنشاء مستوطنة جديدة بمحيط قطاع غزة

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 03:34

غلاف غزة
غلاف غزة

الداخل المحتل-الرأي:

ذكرت القناة السابعة العبرية أن الاحتلال وافق اليوم الأحد على إقامة مستوطنة جديدة في المجلس الإقليمي سدوت النقب بمحيط قطاع غزة.
 
وقال الوزير في حكومة الاحتلال "زئيف إلكين" "يسعدني أن جميع وزراء الحكومة قد توحدوا لدعم القرار الذي له قيمة وطنية كبيرة، وأشكر رئيس الوزراء ووزارة الإسكان على قبول اقتراحي بتعديل يتيح ثلاثة أشهر لاستكمال جميع الإجراءات من جانب الحكومة".
 
ورحب وزير تعليم الاحتلال"يوآف غالانت" بقرار المستوطنة، قائلا: "في عام 2017  عرضت على نتنياهو الحاجة والخطة لتأسيس مستوطنة جديدة حول غزة، وبعد حوالي 3 سنوات من العمل الجاد جرى الموافقة عليها اليوم".

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