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بينت: إسرائيل تسير باتجاه سيء وفي طريقها للتدهور الاقتصادي

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 03:40

بينت
بينت

الداخل المحتل-الرأي:

هاجم رئيس حزب "يمينا"، "نفتالي بينت"، سلوك حكومة الاحتلال في التعامل مع أزمة وباء كورونا، قائلًا: إن "الانتخابات أصبحت حقيقة".
 
وبحسب القناة السابعة العبرية، أضاف بينت أن "إن إسرائيل في الوقت الحالي تسير باتجاه سيء للغاية، نحن على طريق التدهور الاقتصادي، الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو تفشل فشلًا ذريعًا، وهناك طريقة أخرى، وعندما تكون هناك انتخابات سنقدم البديل".
 
وردًا على سؤال حول انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية واحتمال أن يضر ذلك بالعلاقات مع "إسرائيل" بشكل عام ومع نتنياهو بشكل خاص، قال بينت: إن "العلاقة بين إسرائيل وأمريكا عميقة وتتجاوز أي مزيج بين رئيس وزراء إسرائيلي والرئيس الأمريكي".
 
وشكر بينت، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قائلًا: "سيكون الإسرائيليون ودولة إسرائيل ممتنين إلى الأبد للرئيس ترامب، إنه صديقنا الحقيقي"، وفق تعبيره.

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