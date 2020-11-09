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الاحتلال يعتزم مناقشة المساعدات العسكرية مع إدارة "بايدن"

08 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 03:58

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فلسطين المحتلة - الرأي

قال مصدر عسكري إسرائيلي، اليوم، إنه ستتم مناقشة برنامج المساعدات العسكرية الأميركية مع الإدارة الجديدة التي يتزعمها "جو بايدن" في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المصدر في حديث لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن برنامج المساعدات الجديد والمقدر بقيمة مليار دولار، يجب العمل على إنجازه في أقرب وقت ممكن، لضمان الموافقة بالاستمرارية في الخطة وتنفيذها.

ويتوقع أن يتوجه وفد إسرائيلي كبير إلى إدارة "بايدن" خلال الأشهر المقبلة لبدء محادثات حول صياغة برنامج مساعدات عسكرية طويل الأجل لصالح الجيش الإسرائيلي.

وستنتهي الخطة الموجودة حاليًا عام 2027، حيث كان تم التوصل إليها عام 2016 بقيمة 3.8 مليار دولار، ودخلت حيز التنفيذ عام 2018 في عهد بهدف شراء طائرات F35 وأنظمة أسلحة متطورة أخرى.

وهذه الحزمة من المساعدات الأميركية هي الأكبر التي قدمتها إدارة أميركية على الإطلاق لإسرائيل أو أي دولة أُخرى.

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