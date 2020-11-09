مناورات واسعة لجيش الاحتلال في غلاف غزة

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مناورات عسكرية واسعة في مناطق مستوطنات غلاف غزة.
وبحسب الناطق باسم الجيش، فإن هذه المناورات ستستمر لمدة أسبوع، وهي مخطط لها مسبقًا.
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09 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:50
القدس المحتلة - الرأي
بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مناورات عسكرية واسعة في مناطق مستوطنات غلاف غزة.
وبحسب الناطق باسم الجيش، فإن هذه المناورات ستستمر لمدة أسبوع، وهي مخطط لها مسبقًا.
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