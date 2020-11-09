مناورات واسعة لجيش الاحتلال في غلاف غزة

القدس المحتلة - الرأي

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مناورات عسكرية واسعة في مناطق مستوطنات غلاف غزة.

وبحسب الناطق باسم الجيش، فإن هذه المناورات ستستمر لمدة أسبوع، وهي مخطط لها مسبقًا.