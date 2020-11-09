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تستمر لمدة أسبوع

مناورات واسعة لجيش الاحتلال في غلاف غزة

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:50

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مناورات عسكرية واسعة في مناطق مستوطنات غلاف غزة.

وبحسب الناطق باسم الجيش، فإن هذه المناورات ستستمر لمدة أسبوع، وهي مخطط لها مسبقًا.

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