الاحتلال يرفض إجراء عمليات جراحية لأسيرتين جريحتين

غزة- الرأي

قالت جمعية واعد للأسرى والمحررين، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض إجراء عمليات جراحية لازمة لأسيرتين جريحتين، وتمارس بحقهنّ إهمالًا طبيًّا متعمّدًا.

وذكرت الجمعية، في تصريح صحفي، أنّ الاحتلال لا يزال يرفض طلب الأسيرة إسراء جعابيص (36 عامًا) المصابة بحروق لإجراء عدة عمليات جراحية عاجلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة جعابيص بتاريخ 11/10/2015 أثناء قيادتها لسيارتها في الشارع المحاذي لبلدة الزعيم، ووجهت لها سلطات الاحتلال تهمة محاولة تنفيذ عملية بواسطة السيارة، وأصيبت حينها بحروق شديدة في كافة أنحاء جسمها، بعد أن اندلعت النيران داخل السيارة.

ونفت الأسيرة جعابيص تهمة الاحتلال بشدة، مؤكدةً أن خللًا وقع في سيارتها أدى لاشتعال الحريق.

ولاحقًا صدر بحقها حكم بالسجن لمدة 11 عامًا، علمًا أنها متزوجة وأم لطفل وتقبع حاليًا في سجن "الدامون".

كما أفادت واعد برفض الاحتلال إجراء عملية إزالة البلاتين من ساق الأسيرة أمل طقاطقة (26 عامًا) المصابة بخمس رصاصات، ويمارس بحقّها إهمالًا طبيًا متعمدًا، ويرفض كل طلباتها للعلاج وإجراء العملية.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة طقاطقة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2014، بعدما أطلقت عليها النار وأصابتها بست رصاصات في الصدر والخصر واليد والقدم اليسرى، واستقرّت إحدى الرصاصات في صدرها، وهناك خطورة على حياتها في حال تم استئصالها.