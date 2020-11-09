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الاحتلال يعتقل فتيين من الخليل بزعم التعامل مع القسام

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 03:53

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فلسطين المحتلة - الرأي

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بكشف النقاب عن اعتقال فتيين من الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة بزعم التعامل مع كتائب القسام في غزة.

وادّعى الاحتلال، وفق القناة السابعة العبرية، أن بلال الكردي أحد عناصر فرقة الحرب الإلكترونية في القسام، جنّد الفتيين من بلدة بيت أمر شمالي الخليل.

وذكرت القناة أنه جرى تكليف الاثنين برصد مواقع ومستوطنات في الضفة وإرسال الصور لبلال استعدادًا لتنفيذ عمليات.

وزعم الاحتلال أن الفتيين صنّعا عبوات أنبوبية كخطوة أولى نحو تنفيذ عمليات، كُلّفا بمحاولة خطف مستوطن أو جندي، وقال إن الكردي وعد الفتيين بدعمهما بالمال والسلاح.

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