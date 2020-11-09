خطة إسرائيلية لإقامة شبكة طرق للمستوطنات على أراضي الضفة

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، "ميري ريغيف" عن خطة لإقامة شبكة مواصلات جديدة تربط بين المواصلات في الضفة المحتلة.

وتشمل الخطة التي عرضتها "ريغف"، أمام رؤساء المستوطنات في الضفة المحتلة، وقادة ما يسمى "بالإدارة المدنية" في جيش الاحتلال، إقامة شوارع التفافية وأخرى أفقية وعمودية.

ستضم الخطة إقامة شوارع التفافية جديدة، تحمل أسماء: "التفافي حوارة"، و"التفافي بيت أمر"، و"التفافي العروب"، وسيتم توسيع طرق استيطانية أخرى.

وأشارت "ريغيف" إلى أن المشروع، سيقام على ثلاثة مراحل: الأولى تنتهي في 2025، والثانية متوسطة المدى تنتهي في 2035، والأخيرة في 2045.

يُشار إلى أن الاحتلال صادر مساحات واسعة، من أراضي قرى جنوب نابلس، لصالح إقامة طريق التفافي حوارة، مما سيترك آثاراً سلبية ومدمرة على أصحاب هذه الأراضي الزراعية.