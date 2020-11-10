5 كربوهيدرات لا غنى عنها لفقدان الوزن.. اعرفها

يعتقد الكثيرون أن التخلص من الكربوهيدرات من نظامنا الغذائي هو أول شيء نفعله لإنقاص الوزن، لكن هذا ليس صحيحاً، حيث إن بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات مفيدة بالفعل لفقدان الوزن أنت بحاجة إلى هذه الكربوهيدرات لتشغيل عقلك ومنحك الطاقة والحصول على تلك الألياف الصحية لسلاسة الهضم، لذا ، إذا كنت تحاول التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، فإليك خمسة أطعمة غنية بالكربوهيدرات والتي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي لفقدان الوزن.

5 كربوهيدرات لا غنى عنها لفقدان الوزن



1-خبز قمح الحبوب الكاملة



كشف تحليل بحثي كبير لـ 12 دراسة أنه كلما تناول الناس المزيد من الحبوب الكاملة، بما في ذلك خبز القمح الكامل ، انخفض مؤشر كتلة الجسم لديهم خاصة أثناء اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، يمكن أن يساعد تناول خبز القمح الكامل في تعزيز فقدان الوزن وتقليل دهون البطن.

لجعل الخبز أكثر صحة ، يمكنك إضافة الكثير من الخضار معه.

2- الأرز البني



من قال أنك بحاجة إلى التخلي عن الأرز تمامًا من أجل إنقاص الوزن؟ يمكنك اختيار الأرز البني بدلاً من الأرز الأبيض أثناء محاولتك لإنقاص الوزن.

وجدت دراسة أجريت على 430 يابانياً أن تناول الأرز الأبيض يؤدي إلى زيادة الوزن بينما تناول الأرز البني له تأثير معاكس.

اكتسب الأشخاص الذين تناولوا الأرز الأبيض لمدة عام قدرًا كبيرًا من الوزن بينما الأشخاص الذين تناولوا الأرز البني (بغض النظر عن الكمية) لم يتعرضوا لمثل هذا الخطر الأرز البني مليء بالألياف ، مما يجعله خيارًا مثاليًا لإنقاص الوزن.

3- الشوفان



بدلًا من تناول تلك الحبوب السكرية "الكورن فليكس"، اختر بعض أنواع الشوفان وهو من الحبوب الكاملة. وأفضل جزء في الشوفان هو أنه يمكنك جعله حلوًا أو مالحًا حسب اختيارك.

جرب التمسك بالشوفان النباتي (المملح) لأن السكر المضاف لا يفيد في إنقاص الوزن.

4- التفاح



لقد سمعنا جميعًا القول المأثور، "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب" يعتبر التفاح مصدرًا جيدًا للترطيب ومصدرًا صحيًا للكربوهيدرات يحتوي التفاح على 86 % من الماء ، مما يساعد على الحفاظ على رطوبتك ويعزز عملية التمثيل الغذائي كما أن لها صفات بكتيريا البريبايوتك، وهي علاج لصحة أمعائك.

5- البطاطا الحلوة



يمكن أن تكون البطاطا الحلوة جزءًا من نظامك الغذائي الصحي لفقدان الوزن تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والكربوهيدرات وغنية بالألياف، كما أنها غنية بالمغذيات الدقيقة ، بما في ذلك البوتاسيوم الذي تحتاجه بالتأكيد لتحقيق نتائج ناجحة في إنقاص الوزن.