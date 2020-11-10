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المواصلات تشارك في اجتماع العودة الآمنة لرياض الأطفال

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:35

المواصلات تشارك في اجتماع العودة الآمنة لرياض الأطفال
المواصلات تشارك في اجتماع العودة الآمنة لرياض الأطفال

غزة- الرأي

اجتمعت وزارة النقل والمواصلات مع وزارة التربية والتعليم وشرطة المرور وجمعية أصحاب وسائقي باصات رياض الأطفال، وذلك تمهيداً لعمل الإجراءات اللازمة لاستئناف الدراسة في رياض الأطفال بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.
حيث أكدت الوزارة على ضرورة التزام سائقي الباصات بوجود عدد محدد للأطفال في الباص و ضرورة التباعد فيما بينهم، ونوهت إلى ضرورة التزام السائقين بعدم السرعة أثناء نقل الأطفال.
كما أشارت الوزارة أنها تتعاون مع كل الجهات في سبيل المحافظة على نقل آمن للأطفال أثناء ذهابهم وإيابهم من الرياض يومياً.
 

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