النائب العام يلتقي لجنة الأزمة لمواجهة فيروس كورونا بالشرطة

غزة- الرأي

التقى النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، مع لجنة الأزمة لمواجهة فيروس كورونا بالشرطة، بهدف تشديد الاجراءات بحق المخالفين لتعليمات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا.

حيث التقى برئيس لجنة الأزمة لمواجهة فيروس كورونا بالشرطة الفلسطينية، العميد علي النادي مدير إدارة العمليات، وأعضاء اللجنة كل من: مدير إدارة الحراسات، العقيد علي قنديل، ونائب مدير إدارة المباحث العامة، العقيد رياض القاضي، ومدير شرطة البلديات، العقيد أبو سليمان حمادة، ومدير شرطة المرور والنجدة، العقيد تامر شحادة، والناطق باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي، ومدير ادارة التدخل وحفظ النظام، العقيد ابو العبد ابو راشد، وذلك للوقوف على جدوى الإجراءات المتخذة بحق المخالفين لتعليمات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا.

وناقش النائب العام مع رئيس وأعضاء اللجنة واقع الاجراءات، ومدى ملاءمتها، والتزام المواطنين بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، وأكد الجميع على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، والتصدي، والتعامل بحزم مع مخالفي تعليمات السلامة والوقاية الحكومية، في كافة المجالات المتعلقة بمحاربة والحد من انتشار الوباء، والتأكيد على التنسيق والعمل على مدار الساعة لضبط المخالفين.

وأكد النائب العام على ضرورة حسن المعاملة مع الموطنين، واحترام حقوق الإنسان، وعدم التعرض لهم بغير الإجراءات القانونية، التي قد تصل لحبس المخالفين احتياطيا لحين المحاكمة، أو تغريمهم وفقا للقانون، مع مراعاة التدرج في التعامل مع المواطنين؛ بهدف تحقيق الردع العام، للحفاظ على الصحة والسكينة العامة، وصَوْن أمن المجتمع واستقراره.

