النيابة العامة تحقق بـ 382 قضية وتوقف 68 متهماً

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً في 382 قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للأمن والاستقرار المجتمعي فى ظل جائحة كورونا التى يمر بها القطاع.

ووفقاً للموجز الصادر عن النيابة أمس، فقد حققت في 24 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، وتسجيل 358 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة إلى أنه لم يسجل امس الاثنين، أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، كمل لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأفادت النيابة العامة، بأنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف68 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.

وأكدت استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.