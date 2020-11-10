تعليم غرب غزة :اجتماع لمدراء المدارس لتنفيذ المرحلة الثالثة للعودة الآمنه

غزة-الرأي





عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة اجتماعاً لمدراء مدارس صفوف المرحلة من (1-6) وذلك لمناقشة آليات استئناف المرحلة الثالثة من العودة الآمنة للمدارس وذلك بحضور د.عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم، أ. مها حلس مدير الدائرة الإدارية، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية إلى جانب مدراء المدارس ومديراتها وذلك في قاعة الاجتماعات في مقر المديرية.

وفي بداية الاجتماع رحب مدير التعليم بمدراء ومديريات المدارس وشكر لهم جهودهم المبذولة في متابعة تعلم الطلبة الكترونياً خلال فترة الحجر المنزلي مؤكداً على ضرورة تهيئة المدارس

بالشكل المطلوب استعداداً لاستئناف الدراسة ضمن المرحلة الثالثة.

وأكد الدكتور عبد القادر أبو علي أنه لن يتم افتتاح أي مدرسة دون التأكد من جاهزيتها حيث ستقوم فرق المتابعة التابعة للوزارة والمديرية بزيارات تفقدية لتلك المدارس للوقوف على مدى جاهزيتها لاستئناف الدراسة وسترفع تقريراً بالملاحظات والنواقص للمعالجة الفورية .

وأشاد أبو علي بالجهود التي بذلها الجميع في المرحلة الأولى والثانية من مراحل العودة الآمنة والتي أسست لانطلاق المرحلة الثالثة ودعا مديري ومديرات المدارس إلى متابعة أدق التفاصيل الخاصة بالتجهيزات المدرسية اللازمة لاستئناف العمل في مدراسهم.

بدورها قالت أ. مها حلس أن التزام المدراء والطواقم العاملة بالبروتوكول الصحي هو الضامن الوحيد لاستمرار العمل في المدراس وأن أي تقصير من شأنه أن يعطل العمل فيا .

وتخلل الاجتماع طرح عدد من الاستفسارات من قبل مدراء المدارس قام السادة رؤساء أقسام الصحة المدرسية والخدمات ولجنة الطوارئ بالرد عليها .

