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الكتلة الإسلامية تطلق مشروع التخفيض على مستلزمات التخصصات العملية

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:36

الكتلة الإسلامية تطلق مشروع التخفيض على مستلزمات التخصصات العملية
الكتلة الإسلامية تطلق مشروع التخفيض على مستلزمات التخصصات العملية

غزة- الرأي

أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعات قطاع غزة، عن إطلاقها حملة جديدة من التخفيضات لطلاب التخصصات العملية، جاء هذا الإعلان عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالكتلة الإسلامية.

وأوضح م. أمجد مزيد نائب رئيس الكتلة الإسلامية في قطاع غزة،  أن هذه الحملة تأتي استكمالًا للحملات التي أطلقتها الكتلة الإسلامية منذ بداية العام الدراسي الجديد وخاصة بعد عودة التعليم الوجاهي، ونوه مزيد إلى أن السعي الدائم من الكتلة الإسلامية لتوفير هذه المستلزمات يأتي في إطار الحرص على التخفيف عن كاهل الطالب وتوفير المستلزمات التي تعينه على المضي قدمًا في طريق العلم، ولا يكون المال عائقًا في وجهه.

وقال " تم توفير أهم المستلزمات الخاصة بالتخصصات العملية وتشمل الحملة المعدات الهندسية والطبية وبعض معدات الوقاية في المعامل التعليمية"، وأضاف سنعمل على الاستمرار بتوفير حملات مشابهة قدر الإمكان خلال الفصل الدراسي الحالي والقادم.

 

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الكتلة الإسلامية تطلق مشروع التخفيض على مستلزمات التخصصات العملية

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