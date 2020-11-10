الصحة: الخدمات الفندقية تشرف على تعقيم قسم التغذية بمجمع ناصر الطبي

خان يونس- الرأي

واصلت دائرة الخدمات الفندقية، عمليات تعقيم وتطهير قسم التغذية والمطبخ بمجمع ناصر الطبي، عبر شركات نظافة متخصصة، وذلك في إطار الخطة المتكاملة التي تنفذها وزارة الصحة لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الصحية حرصًا على سلامة العاملين بها والمترددين عليها.



وأوضح أ. محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية، أن استمرار عمليات تطهير قسم التغذية والمطبخ بمجمع ناصر الطبي شمل كافة مرافق القسم، بداية من البوابات الخارجية والغرف المخصصة لقسم التغذية وما تشمله من أدوات ومعدات، وذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩" والحد من انتشار العدوى بين الفرق الطبية والمستضافين في المستشفيات ومراكز الحجر الصحي.



