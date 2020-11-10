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تعليم رفح يجتمع بمديري المدارس الأساسية استعدادا للمرحلة الثالثة

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:48

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غزة-الرأي

اجتمع مدير التربية والتعليم أشرف عابدين بمديري المدارس الأساسية، بحضور مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ومدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب ورئيس قسم الصحة المدرسية شحدة أبو محسن .
وقد أوضح مدير التعليم أن سبب الاجتماع هو تهيئة المدارس الأساسية لعودة دوام الطلبة من الصف الأول حتى السادس استكمالاً للمرحلتين السابقتين من عودة دوام طلبة الثانوية العامة والصفوف من السابع حتى الحادي عشر .
وشدد عابدين على أن عودة هذه المرحلة تتطلب التزام تام بالإجراءات الصحية والوقائية، ونظافة وتعقيم المدرسة بشكل يومي، بما في ذلك الغرف الصفية والساحات والحدائق والحمامات والغرف الإدارية وتجهيز الغرفة الصحية، وفي هذا السياق استطلع رأي مديري المدارس استعدادهم لتنفيذ ذلك قبل الموعد المحدد لعودة الطلبة، وأبدى الجميع استعدادهم وجهوزيتهم الكاملة .
وأشار أن دوام المعلمين والإداريين بالمدارس يبدأ من اليوم الثلاثاء 10/11/2020لتهيئة المدرسة وتعقيمها وتجهيزها لعودة الطلبة المقرر يوم السبت 14/11/2020.
وأضاف أن المديرية ستكون على تواصل دائم ولحظة بلحظة مع مديري المدارس لتذليل أي عقبات، كما ستكون هناك فرق ميدانية مقيمة في المدارس من رؤساء الأقسام والمشرفين للدعم والمساندة والمتابعة، علماً أن قسم اللوازم والصحة وفرا كل مواد التنظيف والتعقيم الكافية للمدارس .
ومن جانبه أوضح الحوراني كافة الاجراءات والتعليمات الصحية الواردة في البرتوكول الصحي ودليل اجراءات العمل في المدارس .
وبدوره نوه حرب لضرورة استثمار الأيام الأولى من الدوام لتنسيب الطلبة للصفوف الافتراضية كمساندة للتعليم الوجاهي .
 

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