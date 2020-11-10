تعليم الوسطى يستقبل وفداً من نقابة المعلمين لبحث العودة الآمنة للمدارس

غزة-الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج وفداً من نقابة المعلمين بالوسطى لبحث التعاون المشترك في ظل جائحة كورونا وخطة العودة الآمنة للمدارس، ضم الوفد كل من مسؤول النقابة بالوسطى محمد أبو الروس ونائبه كمال عسفة ووفد من النقابة، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول .

مدير التربية والتعليم رحب بالوفد مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم بالوسطى ونقابة المعلمين وكافة الأطر والمؤسسات التي تخدم أبنائنا الطلبة والمعلمين بما يعزز المسيرة التعليمية ويعمل على الارتقاء بها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

وقدم الحاج شرحاً عن خطة العودة الآمنة للمدارس بمراحلها المختلفة، وما تتضمنه من متطلبات السلامة والوقاية للطلبة، مشيداً بالتعاون والتنسيق مع نقابة المعلمين وان العلاقة بين المديرية والنقابة علاقة تكاملية من خلال التنسيق والتواصل المستمر بما يخدم المسيرة التعليمية ويعزز مكانة ودور المعلم.

بدوره، شكر أبو الروس مديرية التربية والتعليم بالوسطى على حسن الاستقبال وقدم التهنئة بعودة التعليم الوجاهي ضمن خطة العودة الآمنة للمدارس ببداية الفصل الدراسي الثاني، مشيداً بجهود مديرية التربية والتعليم بالوسطى خلال جائحة كورونا ودورها في تنفيذ الدروس الالكترونية والصفوف الافتراضية حتى يستفيد الطلاب خلال فترة الحجر، مؤكداً على التعاون والتنسيق المتواصل مع مديرية الوسطى ومدارسها.

