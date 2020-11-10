"أبو سلمية" يشدد على الالتزام بنظام التفويج والحجز المسبق بمجمع الشفاء

غزة- الرأي

شدد د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي، على الالتزام بنظام التفويج والالتزام بمواعيد الحجز المسبق في العيادة الخارجية بالمجمع وأن يلتزم المريض بالموعد المحدد له، مع الحرص على التزامه للكمامة.

وناشد د. أبو سلمية المترددين ممن يشتبه بوجود أعراض عليهم أن يتوجهوا لمراكز الفرز التنفسي المتواجدة بالمجمع، كما دعا المخالطين بعدم التوجه الى المجمع، مشددا على أن الاجراءات المقبلة ستكون أكثر صرامة من السابق حتى نتمكن من استمرارية تقديم الخدمة داخل المجمع.

ودعا د. أبو سلمية المواطنين باتخاذ أقصى درجات الوقاية والسلامة، محذرا بذلك من خطورة الاستهتار الذي سيؤدى إلى إيذاء أسرهم وأطفالهم والمجتمع بشكل عام حتى يتسنى للطواقم الطبية من أداء عملها وتقديم الخدمة للمرضى.

وتأتى دعوات مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. أبو سلمية لتشديد الإجراءات الوقائية والالتزام بها، بعد إغلاق العيادة الخارجية بمجمع الشفاء ورصد بعض الإصابات والتحقق من الحالة الوبائية ومصدر العدوى وتطهير المكان ومراجعة وتقييم كفاءة الاجراءات الاحترازية.