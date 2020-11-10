"خلي ولادنا ياكلوا زيت نظيف"..حملة لضمان الجودة ونجاح الموسم

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

"خلي أولادنا يوكلوا زيت زيتون نظيف"، شعار الحملة التي أطلقتها وزارة الزراعة بغزة، لضمان تطبيق إجراءات الجودة والوقاية والسلامة داخل المعاصر، ومراقبة عملها وتحديد المعايير الخاصة بالعمل، بما يساهم في رفع جودة الزيت المنتج.

ويأتي هذا الشعار في إطار الحملة الوطنية لموسم قطف وعصر الزيتون: "زيتون بلادنا بسلامة أحبابنا"؛ عملا بخطة خاصة تراعي إجراءات السلامة والوقائية والإرشادات، التي ستنفذها خلال موسم الزيتون للعام الحالي.

العديد من الجولات الميدانية الرقابية والتفتيشية على مدار الساعة، نفذتها طواقم الوزارة دائمة التواجد في معاصر الزيتون المنتشرة في قطاع غزة، لضمان ضبط الجودة ونجاح الموسم.

وكانت وزارة الزراعة قد افتتحت موسم قطف الزيتون وتشغيل المعاصر للموسم الزراعي 2020_2021 في قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في وقت وضعت فيه خطة عمل خاصة بموسم الزيتون وسط انتشار فيروس "كورونا".

معايير عمل المعاصر

م.شاهر الريفي رئيس لجنة المعاصر بوزارة الزراعة، تحدث عن أن وزارته استقبلت موسم جنى ثمار الزيتون وبداية عمل المعاصر "بعنوان خلى أولادنا يوكلوا زيت زيتون نظيف.

وقال الريفي في حديث خاص لـ"الرأي":" إن الوزارة ركزت على معايير السلامة الصحية والمهنية، ولضمان رفع جودة الزيت المنتج ليعود بالفائدة على صحة المستهلك، فقد قامت الوزارة بالاتفاق مع المعاصر على تطبيق مجموعة من المعاملات والمعايير الفنية لعمل المعاصر".

وتتمثل تلك المعايير بتنظيم بداية ونهاية عمل المعاصر بغزة ونظافتها، ونظافة الثمار وخلوها من الشوائب والأوراق والثمار الفاسدة، ودرجة حرارة العجينة ومدة العجن أثناء عملية العصر.

وتابع الريفي قوله:" لقد سعت الوزارة الى ضمان صلاحية خطوط تجميع زيت الزيتون، وتصحيح عمل الفرازات، ولضمان تطبيق المواصفات المطلوبة فقد قامت بعشرات الجولات الرقابية على مدار الساعة على عشرات المعاصر الموزعة بغزة".

ويبلغ عدد معاصر الزيتون، 37 معصرة موزعة على كافة محافظات قطاع غزة، حيث تنفذ الوزارة إجراءاتها المتواصلة لضمان إنتاج زيت بمواصفات ممتازة، ووفق إجراءات الصحة والسلامة.

وإلى جانب ذلك، تعمل الطواقم التابعة لوزارة الزراعة على أخذ عينات عشوائية من زيت الزيتون بشكل مستمر لفحصها والتأكد من جودتها.

وفيما يتعلق بالمعاصر المخالفة لإجراءات السلامة والوقاية، أكد الريفي أنه تم اتخاذ الاجراءات المناسبة والحازمة بحق أصحاب المعاصر المخالفين سواء كان من خلال الإخطارات، أو إغلاق المعصرة، وإتلاف الزيتون الفاسد الغير صالح للاستخدام الآدمي، وذلك في سبيل تصويب عملها بما يعود بالفائدة على الجميع.