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لا يعانون من أيّ أمراض سابقة

5 شبّان مصابين بكورونا يرقدون بالعناية المركزة في غزة

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:34

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أفاد مدير مستشفى غزة الأوروبي يوسف العقاد بارتفاع عدد الشبان المصابين بفيروس كورونا ويعانون من صعوبة في التنفس دون ويرقدون بقسم العناية المركزة بالمستشفى إلى 5 بعد وصول حالتين الليلة.

وحذر العقاد في حديثه لإذاعة "الرأي" صباح اليوم الثلاثاء، من أن ارتفاع عدد الشبان المصابين بكورونا يدق ناقوس خطر كبير، ويتطلب من الجميع بدون استثناء الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

وبين أنه خلال الأسبوعين الأخيرين شهد المستشفى ازدياداً ملحوظاً في أعداد الحالات التي تتطلب عناية مكثفة، وهذا يحتاج لتوفير أسرة جديدة واستحداث قسم خاص به عدد من المرضى الذين يحتاجون لعناية متوسطة.

وذكر العقاد أن هناك 11 مريضاً في قسم العناية المكثفة، موصولين بأجهزة تنفس اصطناعي بشكل دائم، فيما تقبع 18 حالة خطرة في قسم العناية المركزة لكنها لا تحتاج لعمليات تنفس اصطناعي على مدار الساعة، ويتم متابعتها أولاً بأول.

وأشار إلى أن المستشفى مكتظ الآن بالحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا، مناشداً كافة المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وعدم الاستهتار بها خاصة لدى فئة الشباب، باعتبار أن هذا المرض لا يفرق بين كبير وصغير خاصة في ظل هذه الموجة الأكثر شراسة في مثل هذا الوقت من العام، حيث يصبح الجسم أكثر عرضة للتعرض للفيروسات والأمراض.

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