المرور بغزة تضع خطة مشددة للسيطرة على وباء كورونا

غزة- الرأي

أكد مدير الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة العقيد تامر شحادة، اليوم الثلاثاء، أن الخطة الجديدة المشددة التي وضعت للسيطرة على وباء كورونا بعد ازدياد نسبة الإصابات، تتضمن فرض مخالفات على كل من لا يلتزم بإجراءات الوقاية والسلامة.

وقال شحادة في تصريح لإذاعة صوت الأقصى، إن هناك مسوغات قانونية لمخالفة كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة والإجراءات الأخرى، مشيرًا إلى أنه سيتم فرض غرامة مالية بقيمة 50 شيكلًا لمن لا يرتدي الكمامة، وستكون هناك غرامة أخرى لمن يكسر حظر التجوال، والحركة ستكون مسموحة فقط للطواقم العاملة والمعنيين.

وأضاف: "هدف المخالفة المالية إجبار السائقين على الالتزام بإجراءات السلامة، وارتداء الكمامة من أجل مصلحة المجتمع"، مشيرًا إلى أن هناك حالة من عدم الالتزام بارتداء الكمامة، ولذلك سيتم اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة للحفاظ على السلامة ومحاسبة المخالفين.

ودعا شحادة، المواطنين لاصطحاب الكمامة كاصطحابهم لجوالاتهم، مشيرًا إلى أنه سيتم تحرير مخالفات لأي سائق لا يرتدي الكمامة ويصطحب معه ركابا لا يرتدون كماماتهم، وهو الأمر الذي ينطبق على سائق سيارة الملاكي ومعه أفراد أسرته.

ولفت إلى أنه تم فرض إجراءات على حافلات النقل للالتزام بالعدد المطلوب فقط وارتداء الجميع للكمامة.