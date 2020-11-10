تعليم الوسطى تجتمع بفريق فحص التقصي بوزارة الصحة

غزة-الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم بالوسطى تطورات جائحة كورونا وانعكاسها على المسيرة التعليمية وأفضل سبل الوقاية والحماية من جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس قسم الصحة المدرسية بالوسطى ونائبه وليد عطية وفد من فريق فحص التقصي بوزارة الصحة الفلسطينية ضم كل من د. هاني أبو قاسم والحكيم ايمن صباح.

بدوره، رحب العزازي بالوفد وأشاد بالتعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التربية والتعليم ومديرية الوسطى ووزارة الصحة بما يخدم مصلحة أبنائنا الطلبة، وأضاف العزازي أن المديرية تسير وفق خطة طوارئ للتعامل مع مستجدات جائحة كورونا والحالة الوبائية بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية من أجل مصلحة أبنائنا الطلبة.

وأوضح رئيس قسم الصحة المدرسية أن الاجتماع ناقش إجراء فحص التقصي لطلاب الصفين السابع والعاشر ابتداءً من اليوم، بالإضافة إلى تطعيم طلاب الصف التاسع والذي سيبدأ لاحقاً.

