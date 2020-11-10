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وإعلانه منطقة حمراء

إغلاق سجن "جلبوع" بالكامل بعد إصابة 8 أسرى جدد بكورونا

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:32

رام الله- الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن ادارة سجن جلبوع قررت إعلان السجن منطقة حمراء بعد إغلاقه بالكامل مساء أمس.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الإدارة قامت بأخذ العديد من العينات لأسرى في عدة أقسام أمس، ليتبين إصابة 8 أسرى جدد بفيروس كورونا، وتم نقلهم وحجرهم في قسم رقم 3 والذي خصص في وقت سابق للحجر والعزل بعد إصابة أكثر من 90 أسيراً بالفيروس.

وبينت أنه وعلى إثر ذلك قامت إدارة المعتقل بإلغاء زيارات الأهل التي كانت من المفترض أن تكون يوم غدٍ الأربعاء لكل من محافظات طولكرم وسلفيت وقلقيلية.

ونددت الهيئة بالتدابير السيئة والإجراءات الوقائية والاحترازية المعدومة داخل سجون الاحتلال واستهتار الإدارة في الحفاظ على سلامة المعتقلين، مؤكدة أن سياسة الإهمال والتقصير الإسرائيلية المتعمدة والممنهجة، هي من جعلت الأسرى هدفا لفيروس كورونا ولكل الأوبئة والأمراض الخطيرة التي تودي بحياتهم.

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