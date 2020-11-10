وفاة صائب عريقات متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

رام الله - الرأي:

أعلنت حركة "فتح" اليوم الثلاثاء، عن وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأبرز قادتها صائب عريقات متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وكان عريقات قد نقل يوم 18 أكتوبر الماضي من منزله في أريحا إلى مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، بطلب من السلطة الفلسطينية، وتم نقله عبر طواقم طبية إسرائيلية.

وبعد يوم من نقله، طرأ تدهور خطير على صحة عريقات، وتمّ إخضاعه للتنفس الصناعي والتخدير الكامل.

وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت منظمة التحرير إصابة عريقات بفيروس كورونا، فيما خضع قبل ثلاث سنوات، لعملية زراعة رئة، على يد فريق طبي في مستشفى "إنوفا فيرفاكس" الأمريكي.