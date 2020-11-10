الأوقاف والصحة تعقدان لقاءاً إلكترونياً حول اصابات كورونا وكيفية التعايش

غزة-الرأي

عقدت الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشئون الدينية، لقاءاً إلكترونياً عبر برنامج zoom، بعنوان " (قراءة تحليلية لزيادة عدد الإصابات بفايروس كورونا ومؤشرات ذلك ، والمعنى الحقيقي للتعايش"، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية.

وتناول اللقاء مناقشة وتفسير تزايد عدد الإصابات بفايروس كورونا في هذه الفترة، وآليات الحد من زيادة عدد الإصابات، والمفهوم الصحيح للتعايش مع الفايروس، والدور المنوط في نشر هذه المفاهيم.

بدوره ،أكد مدير عام الوعظ والإرشاد د. وليد عويضة على الدور المهم والريادي للخطباء والوعاظ خلال هذه المرحلة، ودعوة المواطنين للحفاظ على أنفسهم والالتزام بالإجراءات الوقائية، وعدم التهاون فيها

من جهته تحدث د. محمد أبو سلمية رئيس لجنة الطوارئ محافظة غزة – مدير عام مجمع الشفاء الطبي حول المفهوم الحقيقي للتعايش مع فايروس كورونا، منوهًا الى ضرورة قيام الخطباء والوعاظ بواجبهم الشرعي تجاه المجتمع وحث الجمهور على الالتزام بالإجراءات المطلوبة للحفاظ على أنفسهم.

من ناحيته أوضح د. باسم السويركي رئيس اللجنة الصحية العليا أن استهتار المواطنين بعدم الالتزام السبب في الاجراءات الوقائية يُعد السبب الحقيقي وراء تزايد عدد الاصابات في الفترة الأخيرة، مشددًا على تكامل الأدوار بين الصحة والداخلية والأوقاف لتوعية المواطنين وتثقيفهم بمخاطر كورونا.

