اللجنة القانونية بالتشريعي تبحث الأولويات التشريعية المتعلقة بسن القوانين

غزة-الرأي

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي برئاسة النائب محمد فرج الغول، اجتماعاً دورياً، لمتابعة عدة قضايا مهمة، ومناقشة عدد من مشاريع القوانين ، بحضور كلاً من النواب د. مروان أبو راس، ومشير المصري، ود. محمد شهاب، ود. أحمد أبو حلبية، والمقرر الاداري للجنة أحمد سويدان.

وبحثت اللجنة الأولويات التشريعية المتعلقة بسن القوانين المطروحة على جدول أعمال اللجنة، فيما ناقشت عدد من مشاريع القوانين منها مشروع قانون هيئة الشرطة، ومشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة، ومشروع قانون الكاتب بالعدل، الى جانب طرح الخطة التشغيلية لعام 2020-2021 للدراسة والمناقشة، فيما بحث عدد من الشكاوى المحالة إليها.

وأكد النائب الغول على أن المجلس التشريعي عمل على مراعاة الحالة الاجتماعية للمواطنين في قطاع غزة لترتيب مشاريع القوانين العامة للخطة المستقبلية، مؤكداً أن من أولويات عمل اللجنة هو الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.