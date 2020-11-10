"مباحث كورونا" تُغلق 47 محلاً ومنشأة خلال 24 ساعة

غزة- الرأي:

أغلقت دائرة مباحث كورونا بالمباحث العامة في الشرطة، خلال 24 ساعة الماضية، 47 محلاً ومنشأة تجارية، من بينها 5 محلات ألعاب، وصالة رياضية "جيم" مخالفة للإجراءات.

ولفتت المباحث في تصريح لها اليوم الثلاثاء، إلى أنها أوقفت 16 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

كما أوقفت "مباحث كورونا" 30 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 35 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها تجمع أفراح واحد.

وأشارت المباحث إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.