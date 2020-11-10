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التعليم والكتلة تنفذان مبادرة لتهيئة مدارس غرب غزة للانطلاق للمرحلة الثالثة

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:01

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غزة-الرأي

نفذت الكتلة الإسلامية وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم غرب غزة مبادرة استهدفت عدداً من مدارس غرب غزة استعداداً لعودة الطلبة التدريجية ضمن المرحلة الثالثة من مراحل العودة الآمنة. وتضمنت المبادرة مساعدة فرق الكتلة الاسلامية و مركز الجسد الواحد بحملات النظافة والتعقيم في عدد من مدارس المراحل الأساسية الدنيا بمديرية الغرب.
وقام الدكتور عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم يصاحبه أ. رفيق عوض رئيس لجنة الطوارئ بمديرية الغرب، د.ماجد الرنتيسي المشرف في المديرية اضافةً الى أ.عبداللطيف رئيس الكتلة الإسلامية في محافظة غزة ، أ.عبد الرحمن ساق الله مسئول الكتلة الاسلامية في غرب غزة وعدد من المشرفين بزيارات تفقدية للمدارس التي تضمنتها المبادرة.
وأثنى الدكتور عبد القادر أبو علي على جهود الطواقم التابعة للكتلة الاسلامية التي ساهمت في تهيئة المدارس مؤكداً ضرورة على تظافر كل الجهود لما فيه مصلحة العملية التعليمية والحفاظ على طلبتنا في ظل جائحة كورونا.
كما ووجه مدير التعليم خلال الزيارات العديد من الكلمات التوعوية والنصائح الارشادية للمعلمات والمعلمين في المدارس التي تستعد لاستئناف الدارسة في المرحلة الثالثة،
وتمنى عليهم مزيداً من الجهود واتباع كافة وسائل الأمن والسلامة الصحية من أجل بيئة آمنة للطالب ولهم.
من جانبه أكد زعرة أن الكتلة الاسلامية في مدينة غزة بجميع طواقمها منذ اليوم الأول لإعلان استئناف الدارسة سخرت كل جهودها في دعم مدارس مديرية غرب غزة من خلال نشر طواقهما للمساعد في تجهيزات المدارس وتعقيمها، منوهاً الى أن الكتلة عملت على توزيع الكمامات الطبية والجل المعقم والنشرات التوعوية على جميع طلاب مدارس مديرية غرب غزة خلال المراحل السابقة وستعمل على توفير كل ما تستطيع خدمة للطالب خلال استئناف عودة الطلاب في المرحلة الثالثة.
 

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