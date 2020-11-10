تعليم شرق خان يونس يجتمع بمديرات رياض الأطفال تمهيداً لاستئناف الدراسة

غزة-الرأي

عقد قسم التعليم العام بمديرية التربية والتعليم - شرق خان يونس اجتماع لمديرات رياض الأطفال، بحضور مدير التعليم أ. سعيد قديح، ورئيس القسم أ. ختام نصار، ومشرفة رياض الأطفال إيمان أبو دقة ، وذلك في قاعة طيبة، وذلك تمهيداً لاستئناف الدراسة في رياض الأطفال بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

بدوره، أشار قديح إلى أن الدراسة في رياض الأطفال ستبدأ يوم الاثنين القادم، بعد زيارة لجنة المتابعة المشكلة من المديرية والتي ستقوم بزيارة ومتابعة رياض الأطفال وفي حال جهوزيتها سيتم افتتاحها، مؤكداً أن العودة فقط للرياض المرخصة، وفق الخطوات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في المرحلة الأولى والثانية من العودة الآمنة للمدارس وفقاً للبروتوكول الصحي الخاص بالدوام بالمؤسسات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن مرحلة رياض الأطفال بحاجة إلى المزيد من المتابعة والتشديد في الإجراءات للحفاظ على صحة الأطفال.

و شدد قديح على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، موضحاً أنه سيكون متابعة مشددة لرياض الأطفال لوضعها الخاص حيث أنه يتم التعامل مع فئة عمرية حرجة. موضحاً أنه سيتم تخصيص الأسبوع الأول من الدوام لتوعية الأطفال بطرق الوقاية والاهتمام بالنظافة الشخصية.

من جانبها قدمت نصار شرحًا كاملًا للخطوات التي يجب اتباعها من قبل الرياض للعودة الآمنة محذراً من مغبة الاستهتار الذي قد يؤدي إلى إعادة إغلاقها.

