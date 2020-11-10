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وفق إجراءات السلامة والوقاية

"التعليم" تستأنف الدراسة للمرحلة الابتدائية تدريجيًا

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:11

غزة- الرأي

استأنفت وزارة التربية والتعليم في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، الدراسة للمرحلة الابتدائية ضمن المرحلة الثالثة من العودة الآمنة للمدارس وفق إجراءات السلامة والوقاية.

وقالت الوزارة، إن استنئاف الدارسة للمرحلة الإبتدائية التي تشمل الصفوف من الأول حتى السادس سيكون بشكل تدريجي، ووفقًا لظروف كل مديرية من مديريات التعليم.

وعاد طلبة المرحلة الابتدائية بمدارس مديرية غرب غزة إلى مقاعد الدراسة، صباح اليوم فيما تفقد مدير التربية والتعليم عبد القادر أبو علي، ورئيس لجنة الطوارئ بمديرية غرب غزة رفيق عوض، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين مدرسة ابن سينا الأساسية للبنات للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

ودعا أبو علي الهيئات التدريسية والطلبة إلى ضرورة اتباع كل وسائل الوقاية لمنع انشار الفايروس حتى تتمكن المدرسة من مواصلة العملية التعليمية.

وأكد أن عودة المدراس الأساسية ستتم بشكل تدريجي، وذلك بعد التأكد من قيام المدرسة باستكمال كافة الترتيبات والاجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الطبلة والعاملين في المدرسة.

وبين أبو علي أن مدارس مديرية غرب غزة التي تضم الصفوف من الأول حتى السادس الأساسي تعمل على استكمال جهوزيتها من أجل استئناف عودة الدراسة وتجهيز الطواقم التدريسية وأيضا متابعة كافة الجوانب الفنية والادارية من أجل الوصول لبيئة صحية أمنة ودراسة آمنة للطلاب وللمعلمين.

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