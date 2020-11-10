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التشريعي يبحث قانوني الكاميرات والمحاكمات الشرعية بغزة

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 03:47

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غزة- الرأي:

أنهت لجنة صياغة التشريعات في المجلس التشريعي قطاع غزة، يوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة لسنة 2020، بعد إجراء الدراسات اللازمة من اللجان الفنية المختصة.

وذكر بيان للجنة أنها أحالت خلال اجتماع لها برئاسة رئيسيها النائب المستشار محمد فرج الغول، مشروع القانون للجنة القانونية في المجلس لعرضه للقراءة الأولى في الجلسة المقررة الأربعاء 11 تشرين ثاني/نوفمبر 2020.

في ذات السياق، ناقشت لجنة صياغة التشريعات المحددات العامة لمشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2020.

واستعرضت اللجنة الفنية المكلفة بدراسة المشروع أبرز الإشكاليات في إطار الشكلية والموضوعية التي تعتري مشروع القانون.

وأوعز رئيس لجنة الصياغة النائب المستشار الغول بعقد لقاء مع ممثلي القضاء الشرعي لتذليل الإشكاليات والعقبات القانونية، وإنضاج مشروع القانون وعرضه على الجلسة القادمة للجنة الصياغة لمناقشته بشكل تفصيلي.

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