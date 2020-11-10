استشهاد الأسير المريض "أبو وعر" داخل سجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

استشهد الأسير المريض كمال أبو وعر (46عاماً)، عصر اليوم، وهو من سكان بلدة قباطية في جنين، إثر تدهور حالته الصحية جراء إصابته بالسرطان .

وأكد نادي الأسير الفلسطيني استشهاد الأسير "أبو وعر" في مشفى " كابلان " الإسرائيلي، ما يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967م إلى (226) شهيداً.

والأسير الشهيد من مواليد عام 1974، وقد أًصيب بسرطان في الحنجرة في نهاية العام الماضي، وتفاقم وضعه الصحي جرّاء ظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها.

وأعلنت إدارة سجون الاحتلال عن إصابته بفيروس "كورونا" في شهر تموز/ يوليو المنصرم، بعد أن جرى نقله من سجن "جلبوع" حيث كان يقبع في حينه، إلى إحدى مستشفيات الاحتلال.

أجريت له عملية جراحية لوضع أنبوب تنفس له، ونقلته إدارة السجون وضمن إجراءاتها التنكيلية وبعد فترة وجيزة إلى ما يسمى بسجن "عيادة الرملة" ليرتقي اليوم شهيداً في مستشفى "أساف هروفيه"، وذلك فترة وجيزة من إصابته بورم جديد في الحنجرة.

ولد في تاريخ 25 تموز 1974 في الكويت، وسبق عائلته بالعودة إلى فلسطين بخمس سنوات، وهو الابن الثاني لعائلة مكونة من ستة أفراد، تقيم في بلدة قباطية في جنين.

وأكمل الثانوية العامة، والتحق في قوات الـ17 التابعة للسلطة واستمر الاحتلال بمطاردته لثلاث سنوات على خلفية مقاومته قبل اعتقاله عام 2003، حيث تعرض لتحقيقٍ قاسٍ استمر لأكثر من 100 يوم بشكل متتالي، وحكم عليه بالسّجن المؤبد المكرر 6 مرات، و(50) عاماً.

حرم الاحتلال عائلة الأسير من زيارته لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد اعتقاله، وقبل نحو عام فقط سُمح لأشقائه بزيارته، حيث شارك الأسير في كافة الإضرابات المفتوحة عن الطعام ومنها الإسنادية، وكان آخرهم إضراب عام 2017.