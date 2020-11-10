وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد الأسير المريض "أبو وعر" داخل سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يبحث قانوني الكاميرات والمحاكمات الشرعية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية المالية تعلن صرف رواتب "طموح 2" عن شهر أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية المالية تعلن صرف رواتب "طموح 2" عن شهر أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر للأطفال يناقش حالة علمية لطفلة تعاني من مرض الذئبة الحمراء وكالة الرأي الفلسطينية النصر للأطفال تجري ما يزيد عن (1000) خدمة اشعاعية خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تستأنف الدراسة للمرحلة الابتدائية تدريجيًا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يجتمع بمديرات رياض الأطفال تمهيداً لاستئناف الدراسة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم والكتلة تنفذان مبادرة لتهيئة مدارس غرب غزة للانطلاق للمرحلة الثالثة وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث كورونا" تُغلق 47 محلاً ومنشأة خلال 24 ساعة
أخبار » الأخبار العبرية

الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مُسيرة لحزب الله اللبناني

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 06:20

59
59

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء عن إسقاط طائرة مسيرة لتنظيم حزب الله اللبناني، زاعماً أنها اخترقت المجال الجوي من لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة.

وذكر المتحدث العسكري باسم جيش أنه جرى متابعة الطائرة طيلة الوقت حتى إسقاطها دون أن يشكل ذلك أي خطر على المستوطنات المجاورة.

ويواصل جيش الاحتلال منذ نحو 100 يوم إبقاء قواته بحالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، تحسبا لرد من تنظيم حزب الله اللبناني على استشهاد أحد عناصره بغارة على العاصمة السورية دمشق.

وكان الأمين العام لحزب الاحتلال توعد بقتل جندي إسرائيلي مقابل هذا العنصر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مشروع التخفيض على مستلزمات التخصصات العملية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟