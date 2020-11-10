الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مُسيرة لحزب الله اللبناني

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء عن إسقاط طائرة مسيرة لتنظيم حزب الله اللبناني، زاعماً أنها اخترقت المجال الجوي من لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة.

وذكر المتحدث العسكري باسم جيش أنه جرى متابعة الطائرة طيلة الوقت حتى إسقاطها دون أن يشكل ذلك أي خطر على المستوطنات المجاورة.

ويواصل جيش الاحتلال منذ نحو 100 يوم إبقاء قواته بحالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، تحسبا لرد من تنظيم حزب الله اللبناني على استشهاد أحد عناصره بغارة على العاصمة السورية دمشق.

وكان الأمين العام لحزب الاحتلال توعد بقتل جندي إسرائيلي مقابل هذا العنصر.