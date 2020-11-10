حماس: سنبقى أوفياء للأسرى واستشهاد "أبو وعر" جريمة

غزة- الرأي:

قالت حركة حماس إن استشهاد الأسير المريض كمال أبو وعر داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم، يعكس إجرامه وسادية سجانه.

وذكر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أنه بارتقاء الشهيد "أبو وعر" يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى ٢٢٦ شهيداً، وهو ما يعني أننا أمام جريمة حرب منظمة ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أسرانا الأبطال.

وتابع "إدارة سجون الاحتلال تتعمد انتهاك كل القوانين الدولية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وتتصرف بمنطق البلطجة".

وأكد قاسم أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة سيبقون أوفياء لقضية الأسرى وصولاً لكسر القيد عن كل أسرانا الأبطال.

وأعلنت جمعية واعد ونادي الأسير مساء اليوم، استشهاد الأسير المريض كمال أبو وعر داخل سجون الاحتلال.

والأسير أبو وعر (46 عاماً) من بلدة قباطية قضاء جنين، معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن 6 مؤبدات و50 عاماً، وهو واحد من عشرات الأسرى المصابين بأمراض سرطانية مختلفة، وبحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالاتهم.