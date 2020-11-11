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النيابة العامة تحقق بـ 360 قضية وتوقف 97 متهماً

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:48

النيابة العامة تحقق بـ 360 قضية وتوقف 97 متهماً
النيابة العامة تحقق بـ 360 قضية وتوقف 97 متهماً

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً في 360 قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للأمن والاستقرار المجتمعي فى ظل جائحة كورونا التى يمر بها القطاع

ووفقاً لموجز 10 نوفمبر 2020، الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس الثلاثاء، في 25 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، وتسجيل 335 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة إلى أنه لم يسجل أمس الثلاثاء، أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، كما لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأفادت النيابة العامة، بأنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف 97 متهم على مختلف القضايا المذكورة. 

وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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