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بالصور| أشياء غريبة في معدة مريض عربي تفاجئ الأطباء!

11 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:00

بالصور..اشياء غريبة في معدة مريض عربي تفاجئ الأطباء!
بالصور..اشياء غريبة في معدة مريض عربي تفاجئ الأطباء!

تفاجأ فريق طبي في السعودية بأجسام غريبة في معدة مريض يعاني من آلام وانتفاخ في البطن.

هذا وقبل أن يتضح المريض للاطباء أنه ابتلع مئات المسامير وقطع الزجاج، في حادثة نادرة تسبب بها مرض نفسي يعاني منه.

وذكرت تقارير محلية أن الأطباء في مستشفى شرق جدة استقبلوا المريض وبدأوا بفحوصات تقليدية لمعرفة سبب الألم الذي يعاني منه في بطنه، قبل أن تقودهم الفحوصات الإكلينيكية والإشعاعية لوجود عدد كبير من المسامير والزجاج داخل معدة المريض.

واضطر الفريق الطبي لإجراء عمل جراحي طارئ للمريض، لاستخراج تلك المسامير وقطع الزجاج تحت تخدير عام، وهو ما تم بنجاح، وبمجموع 230 مسماراً وقطعا من الزجاج.

وتم تداول صور للمسامير التي تم استخراجها من معدة المريض على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط ذهول من قدرة المريض على ابتلاع ذلك العدد الكبير من الأجسام المعدنية المدببة مع قطع الزجاج الحادة.

ويقول الفريق الطبي الذي يشرف على حالة المريض، إنه في وضع مستقر، ويخضع حالياً للعلاج النفسي

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